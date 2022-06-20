Инвестиции

Инвестдайджест. На торгах снижение. Рубль настроен отыграться

Рубль попытается укрепиться на фоне предстоящих больших налоговых выплат, нефть может подорожать из-за дефицита.

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📊 Индекс МосБиржи завершил неделю снижением на 0,67%. Инвесторы фиксировали прибыль перед выходными после уверенного роста в четверг. Американские индексы, напротив, ушли на выходные в плюсе. Сегодня торги в США проводиться не будут в связи с национальным праздником.

🇷🇺 Сегодня рубль может укрепиться до 56 за доллар из-за приближения крупных налоговых выплат. Неделю он завершил на отметке 56,4 за доллар, а также немного подорожал против евро. Оборот торгов составил $1,5 млрд.

🛢Сегодня утром нефть Brent торгуется около $113 за баррель. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, в понедельник сорт может подорожать до $116 за баррель. Неделя завершилась падением до уровней, привлекательных для покупок. Свою роль играет и сохраняющийся дефицит нефти и нефтепродуктов.

💼 Активность на рынке ОФЗ, скорее всего, будет невысокой до публикации данных по недельной инфляции в среду вечером. В ближайшие недели доходности ОФЗ с фиксированным купоном, скорее всего, будут снижаться из-за вероятности понижения ЦБ ключевой ставки.

По материалам СберИнвестиции

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