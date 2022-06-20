Курьерам дали послабления по чекам ККТ

Такое послабление уже действовало до 20 апреля 2022 года. Теперь его продлили до 28 февраля 2023 года для курьерской доставки и до 20 апреля 2023 года для вендинга.
Опубликовано постановление правительства от 16.06.2022 № 1090.
Оно вносит поправки в постановление от 21.02.2019 № 174, которым был введен дополнительный обязательный реквизит кассового чека «код товара».
Смотрите в нашей таблице, когда можно не указывать код.
Расчет за маркированные товары
До какой даты можно не указывать код
по образцам или дистанционным способом продажи;
юрлицами и ИП, оказывающими курьерские услуги и услуги почтовой связи по доставке конечным потребителям по поручению продавца (в т. ч. наложенным платежом и в постаматы)
28 февраля 2023 года
в вендинговых автоматах, оснащенных автоматическим устройством для расчетов.
20 апреля 2023 года
При этом через вендинговые автоматы можно формировать кассовый чек с реквизитом «код товара», где указывается код товара, входящий в состав кода идентификации, и не указывается индивидуальный серийный номер товара (упаковки товара).