Онлайн-кассы

Курьерам дали послабления по чекам ККТ

При реализации маркированных товаров через курьеров, постаматы, вендинговые автоматы разрешили не указывать в чеке ККТ код маркировки.

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Такое послабление уже действовало до 20 апреля 2022 года. Теперь его продлили до 28 февраля 2023 года для курьерской доставки и до 20 апреля 2023 года для вендинга.

Опубликовано постановление правительства от 16.06.2022 № 1090.

Оно вносит поправки в постановление от 21.02.2019 № 174, которым был введен дополнительный обязательный реквизит кассового чека «код товара».

Смотрите в нашей таблице, когда можно не указывать код.

Расчет за маркированные товары

До какой даты можно не указывать код

по образцам или дистанционным способом продажи;

юрлицами и ИП, оказывающими курьерские услуги и услуги почтовой связи по доставке конечным потребителям по поручению продавца (в т. ч. наложенным платежом и в постаматы)

28 февраля 2023 года

в вендинговых автоматах, оснащенных автоматическим устройством для расчетов.

20 апреля 2023 года

При этом через вендинговые автоматы можно формировать кассовый чек с реквизитом «код товара», где указывается код товара, входящий в состав кода идентификации, и не указывается индивидуальный серийный номер товара (упаковки товара). 
 

 

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