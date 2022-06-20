По ремонту крыш можно применять ПСН, даже если заказчик – юрлицо

Налоговики посчитали, что ИП зря отнес доходы от юрлиц к ПСН и надо обложить их налогом по УСН.

ИП из Московской области, будучи на УСН, в 2019 году оформил патент на строительные работы, в том числе:

по возведению жилых зданий;

по прокладке местных трубопроводов;

изоляционные;

по установке оград, заборов;

штукатурные;

столярные и плотничные;

по устройству покрытий полов и облицовке стен;

малярные и стекольные;

Доходы в сумме 4 млн рублей были получены по договорам подряда.

многоквартирные жилые дома;

детские сады;

детская художественная школа;

магазины;

производственные здания.

Налоговики посчитали, что это работы для нужд юрлиц, и ПСН здесь неприменима.

Суды встали на сторону налоговиков и подтвердили, что право на ПСН есть только у ИП, выполняющих работы для удовлетворения

Налоговики упирали на то, что бытовая услуга — это только для людей, но не для юрлиц.

Но Верховный суд решил иначе (дело № А41-6753/2021).

В законе Московской области нет ограничений для ПСН, если работы выполнены для юрлиц. Нет таких ограничений ни в ОКВЭД, ни в ГОСТ.

Верховный суд указал, что в НК все должно быть сформулировано четко, чтобы каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить. Все сомнения, противоречия и неясности в НК тактуются в пользу налогоплательщиков.

Налоговики неправильно истолковали понятие «бытовая услуга». Получилось, что выполняя одинаковые виды работ по одной цене, ИП поставлены в зависимость от статуса заказчика. Так не должно быть.

О спорах по ПСН при ремонте помещений ранее мы рассказывали здесь.