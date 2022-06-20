ПСН

По ремонту крыш можно применять ПСН, даже если заказчик – юрлицо

При ПСН не имеет значения, кто является клиентом. Важна суть работы, а не статус заказчика. К такому выводу пришел Верховный суд.

Версия для печати

Налоговики посчитали, что ИП зря отнес доходы от юрлиц к ПСН и надо обложить их налогом по УСН.

ИП из Московской области, будучи на УСН, в 2019 году оформил патент на строительные работы, в том числе:

  • по возведению жилых зданий;
  • по прокладке местных трубопроводов;
  • изоляционные;
  • по установке оград, заборов;
  • штукатурные;
  • столярные и плотничные;
  • по устройству покрытий полов и облицовке стен;
  • малярные и стекольные;
Доходы в сумме 4 млн рублей были получены по договорам подряда.

ИП выполнял кровельные и изоляционные работы на таких объектах:

  • многоквартирные жилые дома;
  • детские сады;
  • детская художественная школа;
  • магазины;
  • производственные здания.
Налоговики посчитали, что это работы для нужд юрлиц, и ПСН здесь неприменима.

Суды встали на сторону налоговиков и подтвердили, что право на ПСН есть только у ИП, выполняющих работы для удовлетворения личных бытовых потребностей гражданина.

Налоговики упирали на то, что бытовая услуга — это только для людей, но не для юрлиц.

Но Верховный суд решил иначе (дело № А41-6753/2021).

В законе Московской области нет ограничений для ПСН, если работы выполнены для юрлиц. Нет таких ограничений ни в ОКВЭД, ни в ГОСТ.

Верховный суд указал, что в НК все должно быть сформулировано четко, чтобы каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить. Все сомнения, противоречия и неясности в НК тактуются в пользу налогоплательщиков.

Налоговики неправильно истолковали понятие «бытовая услуга». Получилось, что выполняя одинаковые виды работ по одной цене, ИП поставлены в зависимость от статуса заказчика. Так не должно быть.

ВС отменил акт ИФНС о доначислении налога (Определение от 16.06.22 № 305-ЭС22-1659).

О спорах по ПСН при ремонте помещений ранее мы рассказывали здесь.

 

Гость, для тебя подарок бесплатный курс повышения квалификации!

🆘 Внимание! Акция!

«Клерк.Премиум» со скидкой 30%
➕Курс повышения квалификации бесплатно!!!

Оформляйте подписку «Клерк.Премиум» и забирайте курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете», 25 часов, (ФИС ФРДО).

Оформить самую выгодную подписку для бухгалтеров можно до 24 июня, успейте, пока есть время. Условия акции тут.

Забрать подарок

Как учесть лизинговые платежи при УСН

Как учесть лизинговые операции при УСН? Как учесть перенаем лизинга? Как оформить продажу лизингового ОС после выкупа? Ответим на эти вопросы в нашей статье.

Как учесть лизинговые платежи при УСН

Повышение квалификации

Отпуска

Отказать нельзя отправить в отпуск — где ставить запятую?

Летом для кадровика добавляется причин для нервотрепки. Сотрудники забывают про заранее утвержденные графики и начинают закидывать просьбами: одному срочно надо перенести отпуск, другому — дать два или три дня авансом и так далее.

Отказать нельзя отправить в отпуск — где ставить запятую?

Мероприятия

Разместить

Анализ состояния рынка аудиторских услуг по опубликованной статистике Минфина России за 2019 - 2021 годы

Состояние рынка аудиторских услуг испытало значительное влияние в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений. С наступлением периода, связанного с пандемией COVID 19, значительно возросли обычные аудиторские риски, а также возникли новые аудиторские риски.

Анализ состояния рынка аудиторских услуг по опубликованной статистике Минфина России за 2019 - 2021 годы

«Опять двойка» или что не так с обратной связью?

Мы решили опубликовать несколько статей на тему ошибок, обратной связи. По признанию многих профессиональных бухгалтеров - это тема слабое место. Впрочем, не только для бухгалтеров, список длинный. Итак часть первая - постановка проблемы

«Опять двойка» или что не так с обратной связью?
ЭДО

ЭДО для малого и среднего предпринимательства. Субсидии от государства

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получают от государства различные льготы в виде субсидий, особых условий на госторгах и т. п. Рассказываем, на какие государственные субсидии может рассчитывать малый и средний бизнес в 2022 году.

ЭДО для малого и среднего предпринимательства. Субсидии от государства