По ремонту крыш можно применять ПСН, даже если заказчик – юрлицо

Налоговики посчитали, что ИП зря отнес доходы от юрлиц к ПСН и надо обложить их налогом по УСН.
ИП из Московской области, будучи на УСН, в 2019 году оформил патент на строительные работы, в том числе:
- по возведению жилых зданий;
- по прокладке местных трубопроводов;
- изоляционные;
- по установке оград, заборов;
- штукатурные;
- столярные и плотничные;
- по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- малярные и стекольные;
Доходы в сумме 4 млн рублей были получены по договорам подряда.ИП выполнял кровельные и изоляционные работы на таких объектах:
- многоквартирные жилые дома;
- детские сады;
- детская художественная школа;
- магазины;
- производственные здания.
Налоговики посчитали, что это работы для нужд юрлиц, и ПСН здесь неприменима.Суды встали на сторону налоговиков и подтвердили, что право на ПСН есть только у ИП, выполняющих работы для удовлетворения личных бытовых потребностей гражданина.
Налоговики упирали на то, что бытовая услуга — это только для людей, но не для юрлиц.
Но Верховный суд решил иначе (дело № А41-6753/2021).
В законе Московской области нет ограничений для ПСН, если работы выполнены для юрлиц. Нет таких ограничений ни в ОКВЭД, ни в ГОСТ.
Верховный суд указал, что в НК все должно быть сформулировано четко, чтобы каждый точно знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить. Все сомнения, противоречия и неясности в НК тактуются в пользу налогоплательщиков.
Налоговики неправильно истолковали понятие «бытовая услуга». Получилось, что выполняя одинаковые виды работ по одной цене, ИП поставлены в зависимость от статуса заказчика. Так не должно быть.ВС отменил акт ИФНС о доначислении налога (Определение от 16.06.22 № 305-ЭС22-1659).
О спорах по ПСН при ремонте помещений ранее мы рассказывали здесь.