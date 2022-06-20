Через три года роботы оставят без работы 85 млн человек

Об этом говорится в докладе Китайского Международного центра знаний о развитии.
Умные роботы заменят работников в первую очередь на производстве, - в монотонном и механическом труде. Это повлечет безработицу и социальные проблемы.
Больше всего пострадают работники из развивающихся стран.
Есть и хорошие новости: примерно 100 млн новых рабочих мест будет создано в сферах искусственного интеллекта, 3D-печати и облачных технологий.
Также потребуются работники для обслуживания промышленных роботов.
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