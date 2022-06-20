Кадры

Через три года роботы оставят без работы 85 млн человек

К 2025 году 85 миллионов рабочих мест будут потеряны для людей из-за развития робототехники. Порядка 100 млн вакансий откроют новые технологии.

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Об этом говорится в докладе Китайского Международного центра знаний о развитии.

Умные роботы заменят работников в первую очередь на производстве, - в монотонном и механическом труде. Это повлечет безработицу и социальные проблемы.

Больше всего пострадают работники из развивающихся стран.

Есть и хорошие новости: примерно 100 млн новых рабочих мест будет создано в сферах искусственного интеллекта, 3D-печати и облачных технологий.

Также потребуются работники для обслуживания промышленных роботов.

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