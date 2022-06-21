Инвестиции

Инветдайджест. Рынок уверенно растет, рубль старается еще больше

Рынок вырос за счет акций Новатэка, рубль укрепляется из-за низких оборотов.

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📊 Индекс МосБиржи завершил торги понедельника ростом в 2,14% за счёт роста отдельных бумаг. В частности, почти на 12% подорожали бумаги Новатэка. В США вчера был выходной день, торги не проводились.

🇷🇺 Рубль подорожал на 1,5% до 55,6 за доллар при минимальных оборотах торгов за месяц. Таким образом, пока нельзя сказать, что укрепление рубля было связано с активными продажами валюты экспортерами. Аналитики считают, что сегодня курс может приблизиться к 55 за доллар.

🛢 Утром во вторник цена Brent почти достигла $116 за баррель. В центре внимания снова дефицит предложения нефти и нефтепродуктов. По мнению аналитиков, сегодня котировки смогут удержать текущий уровнень.

💼 Доходности ОФЗ изменились разнонаправленно: на участке кривой до 3 лет они повысились на 2–5 б. п., в сегменте длиннее 3 лет — наоборот, снизились. Торговая активность осталась низкой. Скорее всего, такая ситуация сохранится и сегодня.

По материалам СберИнвестиции

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