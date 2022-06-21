Введут единый тариф и единую базу для исчисления страховых взносов

Единый тариф страховых взносов составит 30% с облагаемой базы и 15,1% сверх облагаемой базы на работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам. Облагаемую взносами базу установят на уровне базы для ОПС. Она будет выше.

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Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Минтруд уже дал пояснения о едином тарифе 19 мая 2022 года.

«Льготников» объединят в три группы: тариф 15% с выплат выше МРОТ, 7,6% и 0%.

ПФР и ФСС тоже объединят.

Платить надо будет все и сразу. Но и отчетности станет меньше — она тоже будет единой.

Увеличатся максимальные размеры всех социальных выплат. А выплаты по больничным получат и те, кто сегодня работает по договора ГПХ. Пока они могут рассчитывать только на пенсионное и медицинское страхование.

 

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С 2023 года зарплату будут по-новому пересчитывать в пенсионные баллы

С 2023 года тариф взносов с превышения предельной базы будет 15,1 %

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Введут единый тариф и единую базу для исчисления страховых взносов

Единый тариф страховых взносов составит 30% с облагаемой базы и 15,1% сверх облагаемой базы на работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам. Облагаемую взносами базу установят на уровне базы для ОПС. Она будет выше.

Самозанятые

Стать самозанятым можно будет через Госуслуги. В том числе гражданам Украины, ДНР и ЛНР

Сейчас зарегистрироваться самозанятыми могут только россияне и граждане стран ЕАЭС. Но скоро ситуация изменится. Ряды самозанятых смогут пополнить граждане Украины, ЛНР, ДНР.