Инвестиции

Инвестдайджест. На Мосбирже снижение. Рубль продолжает укрепляться

Рубль может укрепиться до 52 за доллар, нефть дешевеет и может опуститься до $108 за баррель.

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📊 Индекс МосБиржи потерял 1,9% по итогам закрытия торгов. Подешевели акции Газпрома, так как Минфин объявил о введении временной надбавки к НДПИ для добытчиков газа, и на 4% снизились котировки ЛУКОЙЛа, который отказался от выплаты дивидендов за 2021 год. Американские фондовые индексы, напротив, начали торги после длинных выходных уверенным ростом, восстанавливаясь после снижения на прошлой неделе.

🇷🇺 Во вторник рубль укрепился сразу на 3% — до 53,8 за доллар. При этом весь потенциал валюты еще не использован из-за того, что активность экспортеров по-прежнему невысокая, но к 28 июня она должна вырасти, - наступает срок больших налоговых выплат. В среду российская валюта может приблизиться к отметке 52 за доллар.

🛢 Сегодня утром котировки Brent упали почти на $4 за баррель — до $110, а теперь пытаются стабилизироваться чуть выше $111. Участники рынка обеспокоены резким повышением процентных ставок в США, которое может негативно повлиять на экономику и спрос на нефть и топливо. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, цена Brent может опуститься до $108 за баррель.

💼 Во вторник доходности ОФЗ снизились на 3–7 б. п. на фоне укрепления рубля, при этом оборот торгов превысил средние значения за последний месяц. В ближайшее время такая динамика может сохраниться, учитывая предпосылки для дальнейшего замедления недельного роста цен в России.

По материала Сберинвестиции

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