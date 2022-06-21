ВТБ, Сбербанк и Альфа-банк отменили валютные переводы в другие банки

В качестве альтернативы клиентам предлагают конвертировать деньги в рубли и после этого переводить их.

В колл-центре ВТБ подтвердили, что банк отменил переводы в валюте в другие российские банки. Также банк не принимает и входящие переводы, сообщает Forbes. Организация объяснила ограничения санкциями.

Из опций приложения Сбербанка также пропала возможность валютных переводов в другие российские банки. Осталась только кнопка для переводов в рублях.

Перевести валюту в другой банк не смогут и клиенты Альфа-банка. В организации сообщили, что не гарантируют доставку валютного перевода, поэтому ограничили такую услугу через зарубежные и отечественные банки.

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