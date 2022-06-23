НДФЛ

Доходы от Пушкинской карты не облагаются НДФЛ

Если доход получен в рамках социальной поддержки, он не облагается НДФЛ. Программа «Пушкинская карта» как раз относится к соцподдержке, поэтому НДФЛ не будет.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 25.05.2022 № 03-04-05/48690.

Программа «Пушкинская карта» идет по постановлению Правительства от 08.09.2021 № 1521 «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры».

Таким образом, к доходам, полученным в рамках программы «Пушкинская карта», подходит п.79 ст. 217 НК.

Пушкинская карта — это банковская карта с определенным лимитом, на который можно купить билеты в театры и музеи, на выставки и концерты. Такие карты есть у детей с 14 до 22 лет.

 

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