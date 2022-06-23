Инвестдайджест. Рынок восстанавливается после падения. Рубль нацелен на 50 за доллар

📊 Индекс МосБиржи восстанавливался после падения днем ранее. Он вырос на 0,62%. Основные американские фондовые индексы в среду снизились на 0,15–0,17%. Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о необходимости дальнейшего повышения ставки и предупредил, что «мягкая посадка» экономики США будет очень сложной задачей.

🇷🇺 В среду рубль укрепился еще на 1,2% — до 53,2 за доллар. При этом активность экспортеров не высока, налоговые выплаты предстоят только 27 и 28 июня. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, сегодня рубль приблизится к 52 за доллар, а к концу месяца может достичь 50 за доллар.

🛢 В четверг котировки Brent снизились до $108–109 за баррель. Этому способствовали данные Американского института нефти, которые показали, что за неделю в США выросли товарные запасы нефти. Аналитики считают, что в четверг котировки снизятся до уровня $107 за баррель.

💼 По итогам среды доходности ОФЗ в среднем остались на уровнях вторника. В четверг доходности выпусков с фиксированным купоном, скорее всего, снизятся на 10 б. п. или больше на фоне продолжения дефляции в России.

По материалам СберИнвестиции