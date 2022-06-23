Если отдать разбитое авто страховой компании, транспортного налога не будет

К заявлению надо можно приложить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения авто.

Если автомобиль был застрахован, то можно отказаться от своих прав на него в пользу страховщика. Взамен будет выплата в размере полной страховой суммы.

ФНС в письме от 20.06.2022 № БС-4-21/7541@ разъяснила, какие документы при этом надо предоставить в ИФНС, чтобы освободиться от транспортного налога.

Это такие документы:

договор страхования;

соглашение об отказе от права собственности на авто в пользу страховщика и выплате возмещения в связи с гибелью авто;

экспертное заключение с выводом о гибели авто;

акт приема-передачи авто от владельца страховщику.

Читайте еще по теме: