Бизнес заставят избавиться от валюты. Принят новый законопроект по отрицательным ставкам

По новому правилу банки смогут вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юрлиц, устанавливая комиссию выше, чем проценты по депозиту.

Так бизнес хотят подтолкнуть избавляться от долларов и евро. Рост обязательств банков по валютным вкладам на фоне снижающегося спроса на валютные займы, по мнению министерства, угрожают стабильности.

При этом в Центробанке против такой практики, но причины понимают.

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