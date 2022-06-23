Промсвязьбанк из-за санкций планирует выкупить СМП-банк

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники на финансовом рынке. Оба банка находятся под санкциями. У них заморожены все активы и транзакции на территории США. По мнению экспертов, это стало поводом для скорейшего объединения.

СМП-банк находится в SDN-list США с 2014 года. Санкции против ПСБ были введены 22 февраля.

После сделки Промсвязьбанк может увеличить капитал и получить собственный банк плохих долгов в виде санируемого СМП-банком Мособлбанка.

СМП-банк занимает 43-е место в рейтинге 100 надежных банков России по версии Forbes в 2022 году. Сумма нетто-активов оценена в 724,9 млрд рублей.

Промсвязьбанк в том же рейтинге занял 25-ое место. Его нетто-активы оценены в 4,03 трлн рублей.

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