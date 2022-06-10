«Открытие» продал банк для предпринимателей «Точка». Совладельцы оспаривают сделку

Информацию об иске обнаружил «Коммерсантъ» в картотеке арбитражных дел. Производство открыто 7 июня арбитражным судом Москвы.
В иске миноритарный акционер просит перевести на себя права покупателя «Точки», поскольку он имеет преимущества на приобретения акций. Суд пройдет 15 июля.
В «Трасте» подтвердили покупку, но цену сделки называть отказались.
В «Точке» рассказали, что «продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме», в том числе в филиалах «Открытия» и «Qiwi-банке».
Известно, что «Открытие» продал 90% акций «Точки» банку «Траст», а 10% по-прежнему принадлежат Catalytic People Limited.
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