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«Открытие» продал банк для предпринимателей «Точка». Совладельцы оспаривают сделку

Покупателем стал национальный банк «Траст». В настоящее время кипрская группа инвесторов Catalytic People Limited, владеющая долей «Точки», оспаривает продажу акций «Трасту», настаивая на своем преимущественном праве покупки.

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Информацию об иске обнаружил «Коммерсантъ» в картотеке арбитражных дел. Производство открыто 7 июня арбитражным судом Москвы.  

В иске миноритарный акционер просит перевести на себя права покупателя «Точки», поскольку он имеет преимущества на приобретения акций. Суд пройдет 15 июля.

В «Трасте» подтвердили покупку, но цену сделки называть отказались.

В «Точке» рассказали, что «продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме», в том числе в филиалах «Открытия» и «Qiwi-банке».

Известно, что «Открытие» продал 90% акций «Точки» банку «Траст», а 10% по-прежнему принадлежат Catalytic People Limited.

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