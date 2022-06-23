Социальный вычет

💊 Чтобы вернуть НДФЛ по расходам на лекарства, нужны чеки из аптеки и рецепт от врача

Можно получить социальный налоговый вычет по расходам на лекарства, назначенные лечащим врачом и приобретенные за счет собственных средств. Но для этого в ИФНС кроме декларации 3-НДФЛ надо представить документы.

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Какие — разъяснила ФНС в письме от 16.06.2022 № БС-3-11/6276@.

Налогоплательщик должен представить:

  • чеки на приобретение лекарств;
  • рецептурный бланк, оформленный медработником;
  • или вместо рецепта выписку из истории болезни.

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Социальный вычет

💊 Чтобы вернуть НДФЛ по расходам на лекарства, нужны чеки из аптеки и рецепт от врача

Можно получить социальный налоговый вычет по расходам на лекарства, назначенные лечащим врачом и приобретенные за счет собственных средств. Но для этого в ИФНС кроме декларации 3-НДФЛ надо представить документы.

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