По оплате лечения нельзя оформить вычет по НДФЛ в упрощенном порядке

Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ действует только для инвестиционного и имущественного вычета. На социальный вычет это правило не распространяется.
Вопрос задал участник нашего форума.
Человек хочет оформить вычет на медицинские услуги.
Такой вычет можно получить двумя способами:
- в ИФНС по декларации 3-НДФЛ после окончания года;
- через работодателя по уведомлению в течение года.
Подать декларацию можно лично в ИФНС или МФЦ, отправить почтой или направить электронно через личный кабинет.
Имейте в виду, что для оформления соцвычета на лечение нужна справка установленной формы.
Как получить вычет через работодателя — читайте тут.
Кстати, с 2022 года работодатели будут давать соцвычет с начала года, даже если обратиться за ним в конце года. Подробно об этом читайте здесь.
Но нужно, чтобы банк, где у вас счет или ипотека, был подключен к обмену с ФНС.
На сегодняшний день в списке 7 кредитных организаций. Но перечень периодически пополняется.
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