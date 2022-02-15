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По оплате лечения нельзя оформить вычет по НДФЛ в упрощенном порядке

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Рубрика Социальный вычет
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Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ действует только для инвестиционного и имущественного вычета. На социальный вычет это правило не распространяется.

Вопрос задал участник нашего форума.

Человек хочет оформить вычет на медицинские услуги.

Такой вычет можно получить двумя способами:

  • в ИФНС по декларации 3-НДФЛ после окончания года;
  • через работодателя по уведомлению в течение года.

Подать декларацию можно лично в ИФНС или МФЦ, отправить почтой или направить электронно через личный кабинет.

Имейте в виду, что для оформления соцвычета на лечение нужна справка установленной формы.

Как получить вычет через работодателя — читайте тут.

Кстати, с 2022 года работодатели будут давать соцвычет с начала года, даже если обратиться за ним в конце года. Подробно об этом читайте здесь.

Упрощенный порядок действует с 21 мая 2021 года. Воспользоваться им можно при покупке жилья в ипотеку или размещении денег на инвестиционном счете.

Но нужно, чтобы банк, где у вас счет или ипотека, был подключен к обмену с ФНС.

На сегодняшний день в списке 7 кредитных организаций. Но перечень периодически пополняется.

 

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