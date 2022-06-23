Финансовый кризис

Cisco прекращает деятельность в России и Белоруссии

Американская компания – производитель телекоммуникационного оборудования Cisco заявила о намерении постепенно прекратить свою деятельность на территории России и Белоруссии.

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О этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию. Компания уже прекратила деловую активность в двух странах, в том числе продажи и обслуживание.

«Мы приняли решение о начале планомерного свертывания нашего бизнеса в России и Белоруссии», — заявил представитель компании.

Cisco обещает поддержку российским и белорусским сотрудникам. Также компания решит финансовые вопросы с клиентами и партнерами.

Ранее американская компания Microsoft объявила о сокращении бизнеса в России.

Владелец сетей IKEA и «Мега» - нидерландский холдинг Ingka Group вероятно возобновит работу в России, однако не в скором времени.

 

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