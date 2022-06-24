Инвестдайджест. На Мосбирже ускорился рост. Рубль в ожидании налоговых выплат экспортеров

📊 Российский рынок завершил день ростом акций. Тенденция усилилась с утра и к концу сессии индекс МосБиржи прибавил 1,31%. Во многом это произошло за счет уверенного роста «тяжеловеса» индекса Газпрома в последние часы торгов: он отыграл внутридневные потери и завершил день на 2,6% выше уровня среды. Канада и Германия ведут «интенсивные» переговоры по поводу возврата турбин для Северного потока. Рынок оценил это как возможность скорого увеличения экспорта газа.

🇷🇺 Рубль в четверг торговался в диапазоне 52,9–53,9 за доллар. К евро рубль укрепился на 0,5% до 56,2. Ослабление европейской валюты объясняется глобальным укреплением доллара к евро. До крупных налоговых выплат экспортёрами остался один день, поэтому стоит ожидать укрепления рубля как к доллару, так и к евро.

🛢 Утром Brent торгуется около $110 за баррель. Дефицит предложения на физическом рынке нефти сохраняется. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, Brent по итогам недели может подорожать примерно до $112 за баррель, но только в случае, если не появится новостей, указывающих на замедление глобального экономического роста.

💼 Вчера доходности российских гособлигаций снизились на 7–16 б. п. при торговом обороте выше среднего. В пятницу выйдут данные по инфляционным ожиданиям населения. Если окажется, что они стали слабее на фоне укрепления рубля, доходности ОФЗ снизятся еще сильнее.

По материала СберИнвестиции