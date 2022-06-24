Декларация по налогу на прибыль

❗ Меняется форма декларации по налогу на прибыль

За 2022 год надо будет сдавать декларацию по налогу на прибыль по новой форме.

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Она будет действовать с 01.01.2023.

Проект опубликован на федеральном портале.

Поменяются штрих-коды.

На титульном листе будет новый код 231 для организаций на Курилах при выполнении обязанностей налогового агента.

Изменятся листы:

  • лист 03 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)»;
  • лист 04 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК РФ».

В листе 04 будут новые коды:

  • 10 — доходы в виде процентов, полученных международной холдинговой компанией (МХК), по ставке 5%;
  • 12 — доходы, полученные от МХК при использовании ею прав на объекты интеллектуальной собственности по ставке 10%;
  • 13 — доходы, полученные МХК от прав на объекты интеллектуальной собственности по ставке 5%.

Кроме того, изменения будут для домов культуры, клубов, учредителями которых являются муниципальные власти. Для них будет код по месту учета — 246.

 

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