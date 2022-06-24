❗ Меняется форма декларации по налогу на прибыль

Она будет действовать с 01.01.2023.
Проект опубликован на федеральном портале.
Поменяются штрих-коды.
На титульном листе будет новый код 231 для организаций на Курилах при выполнении обязанностей налогового агента.
Изменятся листы:
- лист 03 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)»;
- лист 04 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК РФ».
В листе 04 будут новые коды:
- 10 — доходы в виде процентов, полученных международной холдинговой компанией (МХК), по ставке 5%;
- 12 — доходы, полученные от МХК при использовании ею прав на объекты интеллектуальной собственности по ставке 10%;
- 13 — доходы, полученные МХК от прав на объекты интеллектуальной собственности по ставке 5%.
Кроме того, изменения будут для домов культуры, клубов, учредителями которых являются муниципальные власти. Для них будет код по месту учета — 246.