РСВ

Когда и как часто в 2023 году бухгалтеры будут сдавать РСВ

С 2023 года поменяют сроки сдачи налоговых деклараций и расчетов из-за введения единого налогового счета и объединения ПФР и ФСС.

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Опубликован обновленный (ко второму чтению) законопроект с поправками в НК в связи с объединением ПФР и ФСС.

РСВ надо будет сдавать ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за кварталом. Сейчас — до 30 числа.

Отметим, что в первоначальном варианте проекта был срок сдачи — 20 число. То есть сейчас условия смягчили.

Бухгалтерам дали больше времени на сдачу отчета. Но этот срок все равно более жесткий по сравнению с тем, что есть сейчас.

Кроме того, до 25 числа каждого месяца надо будет сдавать отчет с персданными сотрудников и данными о начислениях. По сути, это 3-ий раздел РСВ.

Для этого отчета тоже хотели установить срок 20 число, но в итоге поменяли на 25 число.

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