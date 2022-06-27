Инвестдайджест. Индекс Мосбиржи отступил, рубль в ожидании налоговых выплат

📊 По завершения недельных торгов индекс МосБиржи потерял 0,54%. Бумаги Газпрома подешевели на 2,47% из-за планов Германии национализировать часть «Северного потока – 2».

🇷🇺 По завершении недели курс рубля остался на уровне 53,4 за доллар, а оборот торгов был ниже среднего за предыдущий месяц. 27 июня начинаются большие выплаты НДС и налога на добычу полезных ископаемых экспортеров, поэтому высока вероятность, что рубль сегодня укрепится до 50–52 за доллар.

🛢 Утром Brent торгуется около $113 за баррель. Аналитики SberCIB Investment Research полагают, что в течение дня сорт поднимется выше $114 из-за сохраняющегося дефицита предложения.

💼 Рынок госдолга в пятницу отыгрывал продолжающееся снижение потребительских цен в России. Доходности опустились на 4–12 б. п. Банк России сообщил, что инфляционные ожидания населения в июне повысились на 0,9%.

По материалам СберИнвестиции