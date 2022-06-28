Трудовое право

😛 Совместитель вправе работать на 5 работах хоть 24 часа в сутки

По совместительству запрещено работать более 4 часов в день. Но это норма действует для одного трудового договора.

Версия для печати

Об этом сообщает Минтруд в письме от 17.05.2022 14-6/ООГ-3230.

На практике таких договоров можно заключить много с разными работодателями — как на внутреннее совместительство, так и на внешнее.

То есть может сложиться такая ситуация:

  • работа 8 часов на основной работе;
  • работа 4 часа по внутреннему совместительству;
  • работа по 4 часа по 3 договорам по внешнему совместительству.

Итого: 8 + 4 × 4 = 24 часа в сутки.

Казалось бы, нонсенс. Роструду задали вопрос об ответственности работодателя за такую ситуацию.

Работодатель не имеет права запрашивать у совместителя документы о его других работах.

Роструд дал разъяснение, что работодатель не несет ответственности за прием работника по совместительству на 4 часа (если он уже работает 20 часов, но не сообщает об этом).

Получается, что норма об ограничении времени работы совместителя по сути, формальность. Ее очень легко обойти.

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)
Налог на прибыль

Декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать до 25 числа, а платить налог – до 28-го

Сроки уплаты налога на прибыль в 2023 году изменятся только для налоговых агентов. Свой налог надо будет по-прежнему платить до 28 марта (за год) и до 28 числа – ежеквартальные авансы.

Повышение квалификации

Ведение бизнеса

Как перевести бизнес в онлайн

Расширить аудиторию, торговать по всей стране, сократить затраты на аренду и персонал — это все про онлайн-бизнес. Открыть доступ к своим товарам или услугам покупателям из любого региона поможет наш план действий. А еще мы подобрали инструменты для плавного безболезненного перехода.

Как перевести бизнес в онлайн

Мероприятия

Разместить