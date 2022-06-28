😛 Совместитель вправе работать на 5 работах хоть 24 часа в сутки

Об этом сообщает Минтруд в письме от 17.05.2022 14-6/ООГ-3230.

На практике таких договоров можно заключить много с разными работодателями — как на внутреннее совместительство, так и на внешнее.

То есть может сложиться такая ситуация:

работа 8 часов на основной работе;

работа 4 часа по внутреннему совместительству;

работа по 4 часа по 3 договорам по внешнему совместительству.

Итого: 8 + 4 × 4 = 24 часа в сутки.

Казалось бы, нонсенс. Роструду задали вопрос об ответственности работодателя за такую ситуацию.

Работодатель не имеет права запрашивать у совместителя документы о его других работах.

Роструд дал разъяснение, что работодатель не несет ответственности за прием работника по совместительству на 4 часа (если он уже работает 20 часов, но не сообщает об этом).

Получается, что норма об ограничении времени работы совместителя по сути, формальность. Ее очень легко обойти.