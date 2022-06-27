Социальные пособия

Предпенсионерам рассказали, как получить перерасчет по пособию по безработице

Граждане предпенсионного возраста, которые были признаны безработными до 2019 года, смогут получить пособия в повышенном максимальном размере по заявлению.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Решение вынесено на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Ранее по решению Конституционного суда все предпенсионеры, которые остались без работы, получают максимальное пособие в размере 11,28 тысячи. Выплата установлена с 1 января 2019 года без привязки к дате постановки на учет по безработице.

По решению РТК, будет произведен перерасчет пособия для безработных по заявлению предпенсионеров, которые потеряли работу до 31 декабря 2018 года.

Сейчас такие граждане получают пособие не более 8 тысяч рублей, их ровесники, признанные безработными в 2019 году, могут получать 11 280 рублей.

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