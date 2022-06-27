Новые требования о защите данных приведут падениям онлайн-продаж

Поправки к законопроекту «О персональных данных» были рассмотрены в первом чтении Госдумой 24 мая.
По новым правилам маркетплейсы в год должны запрашивать о 120-200 тыс. иностранных продавцов, объем покупок приблизится к 4 млн, пишут «Ведомости».
Это приведет к увеличению сроков доставки и падением продаж в 2 раза.
Также новые правила потребуют от маркетплейсов нанять штат специалистов, которые будут собирать информацию для передачи ее Роскомнадзору.
Депутаты пообещали доработать и смягчить законопроект ко второму чтению:
- интернет-магазины обяжут сообщать властям не о каждом иностранном продавце, а о новой стране, куда могут отправить персданные;
- срок ответа Роскомнадзора будет сокращен с 30 до 10 дней.