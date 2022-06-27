Отчетность

Новые требования о защите данных приведут падениям онлайн-продаж

Онлайн-продавцы должны уведомлять Роскомнадзор о зарубежных продавцах, которые получают доступ к личным данным россиян. Разрешение не выдадут, если иностранный ритейлер работает в стране, которая, по мнению ведомства, не обеспечивает защиту данных.

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Поправки к законопроекту «О персональных данных» были рассмотрены в первом чтении Госдумой 24 мая.

По новым правилам маркетплейсы в год должны запрашивать о 120-200 тыс. иностранных продавцов, объем покупок приблизится к 4 млн, пишут «Ведомости».

Это приведет к увеличению сроков доставки и падением продаж в 2 раза.

Также новые правила потребуют от маркетплейсов нанять штат специалистов, которые будут собирать информацию для передачи ее Роскомнадзору.

Депутаты пообещали доработать и смягчить законопроект ко второму чтению:

  • интернет-магазины обяжут сообщать властям не о каждом иностранном продавце, а о новой стране, куда могут отправить персданные;
  • срок ответа Роскомнадзора будет сокращен с 30 до 10 дней.

 

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