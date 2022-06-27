Нелегальные сделки россиян на криптобиржах продолжаются. Их уже сотни тысяч

Он напомнил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что такие площадки - это путь для финансирования терроризма, экстремизма и наркотиков.

«И только на двух площадках, двух биржах несколько сот тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но это незаконный оборот наркотиков», - сообщил Чиханчин.

В расследовании таких преступлений МВД опирается на проект «прозрачный блокчейн», который помогает проследить всю цепочку: от отправителя до получателя.

При этом криптобиржи стали потреблять в половину меньше электроэнергии.