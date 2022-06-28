Для тех, кто ликвидируется, отсрочки по уплате взносов нет

Об этом сообщает ФНС в письме от 22.06.2022 № БС-4-11/7683@.
Отсрочку ввели постановлением правительства от 29.04.2022 № 776 для бизнеса из определенных отраслей. Полный перечень отраслей — здесь.
Это постановление не распространяются на лиц, в отношении которых идет процедура исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Такие юрлица и ИП должны уплатить взносы в сроки, предусмотренные НК:
- при ликвидации компании в связи с ее ликвидацией — в течение 15 календарных дней со дня подачи последнего РСВ, но до момента ликвидации;
- при «закрытии» ИП — не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета.