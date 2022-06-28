Страховые взносы

Для тех, кто ликвидируется, отсрочки по уплате взносов нет

Даже если у организации или ИП есть подходящий код ОКВЭД, по которому действует годовая отсрочка по уплате страховых взносов, получить эту отсрочку нельзя, если запущен процесс ликвидации.

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Об этом сообщает ФНС в письме от 22.06.2022 № БС-4-11/7683@.

Отсрочку ввели постановлением правительства от 29.04.2022 № 776 для бизнеса из определенных отраслей. Полный перечень отраслей — здесь.

Это постановление не распространяются на лиц, в отношении которых идет процедура исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Такие юрлица и ИП должны уплатить взносы в сроки, предусмотренные НК:

  • при ликвидации компании в связи с ее ликвидацией — в течение 15 календарных дней со дня подачи последнего РСВ, но до момента ликвидации;
  • при «закрытии» ИП — не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета.

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