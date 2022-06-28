Таможенники предлагают операторам добровольно показать документы. При отсутствии нарушений проверок не будет долго

Если при проверке у участников эксперимента не будут найдены нарушения, то компании будут освобождены от очных визитов таможенников на длительный срок, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперимент планируется провести с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года. Ранее он был запланирован на год раньше, - на апрель 2022 года.

В случае положительного исхода проверок компании получат заключения о выявленных таможней рисках.

Дальнейшие проверки будут проводится при получении таможенниками «сигналов» и игнорировании компаний требований исправить нарушения.