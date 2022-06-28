Проверки

Таможенники предлагают операторам добровольно показать документы. При отсутствии нарушений проверок не будет долго

Таможенники проведут мониторинг операторов службы, которые добровольно откроют для проверок свои документы для сопоставления сведений из поданных участниками внешней торговли деклараций с данными их систем учета товаров.

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Если при проверке у участников эксперимента не будут найдены нарушения, то компании будут освобождены от очных визитов таможенников на длительный срок, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперимент планируется провести с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года. Ранее он был запланирован на год раньше, - на апрель 2022 года.

В случае положительного исхода проверок компании получат заключения о выявленных таможней рисках.

Дальнейшие проверки будут проводится при получении таможенниками «сигналов» и игнорировании компаний требований исправить нарушения.

 

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