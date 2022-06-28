Бухгалтеры уходят домой вовремя, а половина россиян перерабатывает

Переработки у бухгалтеров, согласно опросу SuperJob, составляют 24% от всех работающих больше положенного времени.

Не перерабатывают вообще 44% бухгалтеров. Годом ранее таких было 39%.

От общего рабочего времени переработки уменьшились с 26% в 2021 году до 24% с текущем.

Главные бухгалтеры рассказали, что не перерабатывают в 36% случаев против 31% в прошлом году.

В среднем у главных бухгалтеров переработки составляют 25% от нормы рабочего времени в месяц. Годом ранее переработки составили 29%.

В целом не перерабатывают в РФ только 35% сотрудников, а 54% работают сверх нормы.