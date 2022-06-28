С иностранных электронных услуг снова надо будет платить НДС. Назад в 2018-й?

У российского бизнеса вновь появится обязанность исчислять НДС при приобретении электронных услуг у иностранных компаний. Такая обязанность была до 2019 года. Сейчас иностранные компании самостоятельно платят НДС с электронных услуг. Но законодатели планируют вернуть прежний порядок.
Законопроект не отменит обязанность иностранных компаний вставать на российский налоговый учет и платить НДС с электронных услуг, оказанным физическим лицам.
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