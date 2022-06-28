Налоговый агент по НДС

С иностранных электронных услуг снова надо будет платить НДС. Назад в 2018-й?

Госдума рассматривает законопроект, который возвращает обязанность платить агентский НДС при оплате иностранных электронных услуг.

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У российского бизнеса вновь появится обязанность исчислять НДС при приобретении электронных услуг у иностранных компаний. Такая обязанность была до 2019 года. Сейчас иностранные компании самостоятельно платят НДС с электронных услуг. Но законодатели планируют вернуть прежний порядок.

Законопроект не отменит обязанность иностранных компаний вставать на российский налоговый учет и платить НДС с электронных услуг, оказанным физическим лицам.

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