Кадровые документы

Трудовой договор действителен и без адреса сотрудника, разъяснил Роструд

Данные о прописке или фактическом месте жительства работника – это не обязательный реквизит трудового договора.

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В статье 57 ТК есть закрытый перечень информации, которая в обязательно порядке должна быть отражена в трудовом договоре с работником, поясняет Роструд.

Это такая информация:

  • ФИО работника;
  • наименование работодателя (ФИО работодателя-ИП);
  • данные паспорта работника;
  • данные паспорта работодателя-ИП;
  • ИНН работодателя;
  • сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен такими полномочиями;
  • место и дата заключения трудового договора.

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