Трудовой договор действителен и без адреса сотрудника, разъяснил Роструд

В статье 57 ТК есть закрытый перечень информации, которая в обязательно порядке должна быть отражена в трудовом договоре с работником, поясняет Роструд.
Это такая информация:
- ФИО работника;
- наименование работодателя (ФИО работодателя-ИП);
- данные паспорта работника;
- данные паспорта работодателя-ИП;
- ИНН работодателя;
- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен такими полномочиями;
- место и дата заключения трудового договора.