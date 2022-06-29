🚗 Даже если сделать НДС 0% на автомобили, они все равно не подешевеют, считают в Минфине. Поэтому ставка будет 20%

Аргументы против такой инициативы приведены в письме от 10.06.2022 № 03-03-07/55588.

Во-первых, от обнуления ставки налога на прибыль пострадает региональный бюджет.

Во-вторых, если по НДС по продаже авто сделать 0%, то пойдет возмещение входящего НДС из бюджета. Это будет субсидированием компаний, реализующих автомобили. Пострадает федеральный бюджет.

В-третьих, освобождение налогоплательщика от уплаты налога на прибыль не влияет на цену продукции, считает Минфин.

В-четвертых, снижение НДС не гарантирует уменьшение стоимости товаров для конечного потребителя.

В-пятых, если снизить НДС для автопроизводителей, это создаст прецедент. Другой бизнес тоже начнет требовать льгот. А это в конечном итоге приведет к дополнительным потерям федерального бюджета.

Поэтому ответ Минфина — нет.