Два бота Тинькофф пообщались между собой и решили заблокировать карту клиента

Два Олега пообщались между собой, но друг друга не поняли. В результате карта была заблокирована. О ситуации рассказал клиент банка Семен Осипов в Твиттере,

После этого он написал в поддержку и поговорил с ботом Олегом лично, и карту разблокировали.

Сотрудники банка просят предоставить больше информации об инциденте, чтобы улучшить работу бота.

В последнее время пользователи все чаще жалуются на изменения в работе банка Тинькофф не в лучшую сторону. Например, он один из первых ввел комиссию за SWIFT-переводы в долларах и фунтах стерлингов.