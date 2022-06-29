Если досрочно выйти из отпуска по беременности и родам, часть пособия придется вернуть в ФСС

Пособие за дни пересечения декрета и работы придется вернуть.
ФСС разъяснил, как будет проходить этот процесс.
Алгоритм такой:
1) надо уведомить работницу о необходимости перерасчета пособия и предложить оформить заявление о перерасчете по форме, утвержденной приказом ФСС от 08.04.2022 № 119;
2) проинформировать ФСС о досрочном прекращении отпуска и направить реестр сведений для перерасчета пособия;
Уведомить ФСС работодатель должен в течение 3 рабочих дней со дня прекращения отпуска по беременности и родам и выхода сотрудницы на работу.
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