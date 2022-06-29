Если досрочно выйти из отпуска по беременности и родам, часть пособия придется вернуть в ФСС

Пособие за дни пересечения декрета и работы придется вернуть.

ФСС разъяснил, как будет проходить этот процесс.

Алгоритм такой:

1) надо уведомить работницу о необходимости перерасчета пособия и предложить оформить заявление о перерасчете по форме, утвержденной приказом ФСС от 08.04.2022 № 119;

2) проинформировать ФСС о досрочном прекращении отпуска и направить реестр сведений для перерасчета пособия;