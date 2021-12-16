За неправильное использование земель в 2022 году придется заплатить высокий налог

Земельный налог за 2022 год не получится платить по низкой ставке, если земельный участок используется не по назначению. Нецелевое использование будут выявлять и начислять повышенный налог.
С 2022 года вступают в силу изменения по земельному налогу, внесенные Федеральным законом от 29.11.2021 № 382-ФЗ.
Росреестр будут ежегодно сдавать в налоговые инспекции сведения о выданных предписаниях об устранении нарушений, если не по назначению используется земля:
- для сельхозназначения;
- для ИЖС, ведения ЛПХ, садоводства или огородничества.
По земле для ИЖС и ЛПХ будут также сообщать в ИФНС, если она используется в предпринимательской деятельности.
При таких случаях неправильного использования земли ставка налога до 0,3 % прекращает использоваться. Налоговики будут считать налог по ставке до 1,5 %.
Кроме того, для таких земельных участков не будут применяться ограничения ежегодного 10-процентного роста земельного налога для физлиц, пока они не устранят нарушение.
Такие меры приняты, чтобы стимулировать правомерное землепользование, заявили в ФНС.
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