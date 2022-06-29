На нежилой садовый дом имущественный вычет не дадут

Разъяснения дает Минфин в письме от 08.06.2022 № 03-04-05/54380.

По статье 220 НК имущественный вычет можно получить на жилые дома, квартиры, комнаты или доли в них.

То есть купить надо именно жилье.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ о садоводстве.

До дня вступления в силу этого закона дома на садовых участках, у которых в ЕНРН значение «жилое», признаются жилыми домами.

Минфин сообщает, что при покупке с 1 января 2019 года здания, признаваемого по закону № 217-ФЗ жилым домом, можно получить имущественный вычет.

Если дом на садовом участке в ЕГРН значится как нежилой, то вычет получить нельзя.