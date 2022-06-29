Криптовалюта

Центробанк считает, что майнинг криптовалют разрешить в России можно, а оборот – нет

Майнить криптовалюты в России разрешат, если майнеры будут торговать цифровыми активами исключительно за рубежом.

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Как сказал директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин: «Бизнес майнеров не должен приводить к накоплению криптовалюты внутри страны, с тем чтобы не создавать мотивацию для ее последующего использования во внутристрановых расчетах».

Криптовалюты майнеры накапливают на своих кошельках, открытых в публичных блокчейнах, которые вряд ли кто-то сможет заблокировать. Вот пусть оттуда ее и реализуют.

Так ответил Пронин на вопрос представителя ЦБ о том, как майнерам можно работать.

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