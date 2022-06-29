Центробанк считает, что майнинг криптовалют разрешить в России можно, а оборот – нет

Как сказал директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин: «Бизнес майнеров не должен приводить к накоплению криптовалюты внутри страны, с тем чтобы не создавать мотивацию для ее последующего использования во внутристрановых расчетах».

Криптовалюты майнеры накапливают на своих кошельках, открытых в публичных блокчейнах, которые вряд ли кто-то сможет заблокировать. Вот пусть оттуда ее и реализуют.

Так ответил Пронин на вопрос представителя ЦБ о том, как майнерам можно работать.

Ранее по теме:

Криптовалюты легализуют в России. Вопрос «когда» пока открыт

Минфин планирует легализовать криптовалюты для международных расчетов