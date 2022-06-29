Получив власть начальника, 13% опрошенных начали бы с кадровых зачисток: увольнениям бы подверглись “бездельники, любимчики и подхалимы”. Мужчины в этом вопросе гораздо жёстче - 17% против 5% у женщин. К усилению дисциплины хотели бы прибегнуть 12% респондентов, а вот каждый 9-ый повысил бы заработную плату. Повышением уровня соцпакета занялись бы 7% россиян, столько же хотели бы внедрить более эффективную систему премирования. Любителей введения регулярных планёрок оказалось 6%,
Крепких хозяйственников насчитали 4% - эта категория видит успех в ремонте помещений и закупке оборудования, ещё столько же распорядились бы об организации аттестации и обучения персонала, а также о проведении аудита. С введения либо усиления системы штрафов карьеру шефа бы начали 3% . Аналогичный процент опрошенных хотел бы увеличить штат, столько же выступило за нормирование рабочего дня, введения удалёнки либо смешанного формата.
Любителей стабильности оказалось 5% - в случае своего назначения на пост эти люди не стали бы менять ничего.
Заняв кресло начальника, большинство россиян бы уволило своих коллег
В рамках нового опроса Superjob решил выяснить, что бы сделали россияне, став руководителем своего подразделения. Участие в исследовании приняли 1600 работников со всей страны, результаты получились любопытные!
Получив власть начальника, 13% опрошенных начали бы с кадровых зачисток: увольнениям бы подверглись “бездельники, любимчики и подхалимы”. Мужчины в этом вопросе гораздо жёстче - 17% против 5% у женщин. К усилению дисциплины хотели бы прибегнуть 12% респондентов, а вот каждый 9-ый повысил бы заработную плату. Повышением уровня соцпакета занялись бы 7% россиян, столько же хотели бы внедрить более эффективную систему премирования. Любителей введения регулярных планёрок оказалось 6%,
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