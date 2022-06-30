Honor прекратила поставки техники в Россию и надеется на параллельный импорт

Поставки техники Honor сократились еще в марте, но компания планирует их возобновить, сообщают «Ведомости».

«Скорее всего Honor в обозримом будущем восстановит свои поставки. Об этом свидетельствует расширение сети дистрибуторов в странах СНГ», - заявил источник.

Компания уже имеет договоренности по данному вопросу с Узбекистаном и ищет партнеров в Армении и Грузии.

Официальных заявлений об уходе из России Honor не делала.

Компания Huawei, которая ранее владела Honor, в начале лета закрыла четыре из 19 действующих магазинов Huawei в России. Официально Huawei также не сообщала об уходе с российского рынка.