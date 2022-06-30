Инвестдайджест. Российские акции отступили. Рубль нацелен на стабилизацию

📊 По итогам торгов четверга индекс МосБиржи потерял 1,25% из-за усилившейся геополитической напряженности — давление на российский рынок оказали негативные новости по итогам саммита НАТО.

🇷🇺 Рубль по итогам торгов среды почти достиг 50 за доллар. Министр финансов Антон Силуанов допустил, что Минфин может возобновить покупки валюты «дружественных» стран, чтобы противодействовать укреплению рубля. Аналитики ожидают закрепления российской валюты на уровне 53 за доллар.

🛢 В четверг утром котировки Brent держатся около $116 за баррель. Инвесторы ждут заседания ОПЕК+, на котором могут прозвучать сигналы о более значительном увеличении добычи в июле–августе. Аналитики полагают, что цены на котировки будут держаться в диапазоне $115–116 за баррель.

💼 Доходности российских гособлигаций в среду повысились на 2–5 б. п. при торговом обороте выше среднего. Возможно, участники рынка продавали ОФЗ после заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что снижение ключевой ставки может занять 2–2,5 года.

По материалам СберИнвестиции