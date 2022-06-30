Финансовый кризис

Число кинозалов в России сократили на треть. А вы ходите в кино?

Кинозалы закрываются из-за ухода иностранных кинопрокатчиков. Часть из них не работает в будни, но открыты для посетителей в выходные. Есть залы, которые закрыты уже более трех месяцев.

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По данным Ассоциации владельцев кинотеатров на 6 июня:

  • хотя бы один сеанс за сутки показывают 3,6 тыс. кинозалов, показатель на 36% ниже январского (тогда один сеанс в день показывали 5,7 тыс. кинозалов);
  • кинопоказов в выходные стало меньше на 21% (по сравнению с январем).

За неделю с 30 мая по 5 июня:

  • выручка кинотеатров упала на 63%, до 681,4 млн руб.;
  • посещаемость упала на 57%, до 1,2 млн человек.

Показатель приводится АВК в сравнении с 2021 годом.

В марте об уходе из российского кинопроката объявили американские кинокомпании Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount.

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