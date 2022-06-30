Число кинозалов в России сократили на треть. А вы ходите в кино?

По данным Ассоциации владельцев кинотеатров на 6 июня:
- хотя бы один сеанс за сутки показывают 3,6 тыс. кинозалов, показатель на 36% ниже январского (тогда один сеанс в день показывали 5,7 тыс. кинозалов);
- кинопоказов в выходные стало меньше на 21% (по сравнению с январем).
За неделю с 30 мая по 5 июня:
- выручка кинотеатров упала на 63%, до 681,4 млн руб.;
- посещаемость упала на 57%, до 1,2 млн человек.
Показатель приводится АВК в сравнении с 2021 годом.
В марте об уходе из российского кинопроката объявили американские кинокомпании Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount.