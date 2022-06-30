На АУСН будут новые коды доходов и вычетов

Скоро будет издан приказ ФНС, который содержит эти коды.
Пока этого документа нет, ФНС выпустила письмо от 27.06.2022 № БС-4-11/7927@ с кодами.
В нем 3 приложения:
- коды доходов по НДФЛ;
- коды вычетов по НДФЛ;
- коды выплат, необлагаемых страховыми взносами.
В частности, будут такие новые коды доходов:
- 4901 — необлагаемые НДФЛ доходы;
- 4902 — выплаты, не являющиеся доходом;
- 4903 — выплаты, в отношении которых налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.
Коды вычетов — те же, что сейчас для НДФЛ:
- 104, 105 — на налогоплательщика;
- 126 — 149 — на детей;
- 403 — 405 — по договорам ГПХ;
- и т.д.
Есть 4 кода выплат, необлагаемых страховыми взносами:
- 01 — выплаты, необлагаемые всеми взносами;
- 02 — выплаты, необлагаемые взносами на ОПС;
- 03 — выплаты, необлагаемые взносами на ОСС;
- 04 — выплаты, необлагаемые взносами на ОМС.
Напомним, на АУСН взносов нет (тариф 0%). Но баллы для пенсии будут. Поэтому надо знать, с каких доходов их начислять, а с каких — нет. Для этого нужны коды.