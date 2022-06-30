АУСН

На АУСН будут новые коды доходов и вычетов

Плательщики АУСН будут передавать в банк данные по НДФЛ сотрудников с указанием кодов дохода и вычета. Потому что именно банк будет удерживать налог и перечислять его в ИФНС.

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Скоро будет издан приказ ФНС, который содержит эти коды.

Пока этого документа нет, ФНС выпустила письмо от 27.06.2022 № БС-4-11/7927@ с кодами.

В нем 3 приложения:

  • коды доходов по НДФЛ;
  • коды вычетов по НДФЛ;
  • коды выплат, необлагаемых страховыми взносами.

В частности, будут такие новые коды доходов:

  • 4901 — необлагаемые НДФЛ доходы;
  • 4902 — выплаты, не являющиеся доходом;
  • 4903 — выплаты, в отношении которых налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.

Коды вычетов — те же, что сейчас для НДФЛ:

  • 104, 105 — на налогоплательщика;
  • 126 — 149 — на детей;
  • 403 — 405 — по договорам ГПХ;
  • и т.д.

Есть 4 кода выплат, необлагаемых страховыми взносами:

  • 01 — выплаты, необлагаемые всеми взносами;
  • 02 — выплаты, необлагаемые взносами на ОПС;
  • 03 — выплаты, необлагаемые взносами на ОСС;
  • 04 — выплаты, необлагаемые взносами на ОМС.

Напомним, на АУСН взносов нет (тариф 0%). Но баллы для пенсии будут. Поэтому надо знать, с каких доходов их начислять, а с каких — нет. Для этого нужны коды.

 

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