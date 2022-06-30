Нельзя наказать сотрудника за отказ от командировки из-за болезни сестры

Сотрудник проживал с сестрой — инвалидом II группы, за которой нужен постоянный уход. Направить такого работника в командировку можно только с его письменного согласия. Если согласия нет, то работника не вправе заставлять ехать в командировку. И наказать за отказ его нельзя.
Тот факт, что сотрудник и его сестра зарегистрированы по разным адресам, значения не имеет, отметил Первый кассационный суда общей юрисдикции в определении от 24.05.2022 № 88-12870/2022.
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