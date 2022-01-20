Если спортивную поездку сотрудников оформить как командировку, то НДФЛ не будет

Командировочные расходы (проживание, проезд, суточные) освобождены от НДФЛ на основании п.1 ст. 217 НК. Если сотрудники едут на спортивное мероприятие, компенсация их расходов также не облагается НДФЛ.

Но только если эту поездку оформить как командировку.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-06/105548 от 24.12.2021.

Остается вопрос — можно ли в принципе поездку на спортмероприятие провести как служебную командировку.

На этот вопрос у Минфина нет ответа, так как задавать его надо Минтруду.