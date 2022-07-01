Трудовое право

Правительство сможет диктовать трудовые правила, которых нет в ТК

В ТК внесут поправки, по которым у Правительства появится право вводить особенности трудовых отношений в отдельных организациях и на отдельных производственных объектах. В пояснительной записке сказано, что в первую очередь, это организации оборонки.

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Но в норме ТК про оборонку ничего не сказано. То есть, теоретически кабмин сможет регулировать трудовые правила в любых организациях.

Такое вмешательство в трудовую сферу будет возможно при введении специальных мер в сфере экономики.

Кабмин будет устанавливать:

  • сверхурочную работу;
  • работу в ночное время;
  • работу выходные и праздничные дни;
  • отпуска.

Законопроект с такой поправкой внесен в Госдуму.

В одном пакете с ним идет законопроект с поправками по части обеспечения Вооруженных Сил РФ при проведении операций за пределами РФ.

По нему правительству дадут право вводить специальные меры в сфере экономики. В случае принятия таких решений бизнес не сможет отказаться от заключения контрактов по законам № 223-ФЗ, 44-ФЗ, 275-ФЗ (по ГОЗ).

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