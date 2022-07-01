Правительство сможет диктовать трудовые правила, которых нет в ТК

Но в норме ТК про оборонку ничего не сказано. То есть, теоретически кабмин сможет регулировать трудовые правила в любых организациях.
Такое вмешательство в трудовую сферу будет возможно при введении специальных мер в сфере экономики.
Кабмин будет устанавливать:
- сверхурочную работу;
- работу в ночное время;
- работу выходные и праздничные дни;
- отпуска.
Законопроект с такой поправкой внесен в Госдуму.
В одном пакете с ним идет законопроект с поправками по части обеспечения Вооруженных Сил РФ при проведении операций за пределами РФ.
По нему правительству дадут право вводить специальные меры в сфере экономики. В случае принятия таких решений бизнес не сможет отказаться от заключения контрактов по законам № 223-ФЗ, 44-ФЗ, 275-ФЗ (по ГОЗ).