Правительство сможет диктовать трудовые правила, которых нет в ТК

Но в норме ТК про оборонку ничего не сказано. То есть, теоретически кабмин сможет регулировать трудовые правила в любых организациях.

Такое вмешательство в трудовую сферу будет возможно при введении специальных мер в сфере экономики.

Кабмин будет устанавливать: сверхурочную работу;

работу в ночное время;

работу выходные и праздничные дни;

отпуска.

Законопроект с такой поправкой внесен в Госдуму.

В одном пакете с ним идет законопроект с поправками по части обеспечения Вооруженных Сил РФ при проведении операций за пределами РФ.

По нему правительству дадут право вводить специальные меры в сфере экономики. В случае принятия таких решений бизнес не сможет отказаться от заключения контрактов по законам № 223-ФЗ, 44-ФЗ, 275-ФЗ (по ГОЗ).