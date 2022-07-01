Минпромторг не ждет дефицита оборудования для маркировки

Детали и оборудование ушедших иностранных поставщиков теперь поставляются из «дружественных» стран, в первую очередь, из Юго-Восточной Азии. Кроме того, из продукция обходится дешевле при сохранении качеств, сообщает ведомство.

Все оборудование современное и модернизации не требует.

Российские производители также начали поставки оборудования для маркировки.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) подтвердили, что российские компании успешно подобрали альтернативных поставщиков оборудования для маркировки товаров. Все каналы поставок будут работать в бесперебойном режиме.