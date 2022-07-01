Санкции 2022

Минпромторг не ждет дефицита оборудования для маркировки

Парк оборудования в стране современный, замены и модернизации в ближайшее время не потребуется, сообщает Минпромторг.

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Детали и оборудование ушедших иностранных поставщиков теперь поставляются из «дружественных» стран, в первую очередь, из Юго-Восточной Азии. Кроме того, из продукция обходится дешевле при сохранении качеств, сообщает ведомство.

Все оборудование современное и модернизации не требует.

Российские производители также начали поставки оборудования для маркировки.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) подтвердили, что российские компании успешно подобрали альтернативных поставщиков оборудования для маркировки товаров. Все каналы поставок будут работать в бесперебойном режиме.

 

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