Минпромторг не ждет дефицита оборудования для маркировки

Детали и оборудование ушедших иностранных поставщиков теперь поставляются из «дружественных» стран, в первую очередь, из Юго-Восточной Азии. Кроме того, из продукция обходится дешевле при сохранении качеств, сообщает ведомство.
Все оборудование современное и модернизации не требует.
Российские производители также начали поставки оборудования для маркировки.
В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) подтвердили, что российские компании успешно подобрали альтернативных поставщиков оборудования для маркировки товаров. Все каналы поставок будут работать в бесперебойном режиме.