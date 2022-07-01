ФНС поможет банкротам сохранить бизнес. Создадут площадку реструктуризации долга

Это происходит потому, что у кредиторов нет достоверной информации о финансовом состоянии должника, считают в ФНС. Поэтому они стараются побыстрее взыскать долги.

ФНС совместно с представителями общественных объединений, экспертных и деловых кругов разработала проект площадки реструктуризации долга.

Она станет местом для переговоров между должником и кредиторами.

«Основа механизма — тотальная прозрачность, трезвый цифровой расчет и взаимная выгода», — прокомментировал замглавы ФНС Константин Чекмышев.

С согласия должника ФНС разместит аналитическую информацию о нем. По рейтингам эффективности можно будет выбрать самый комфортный вариант реструктуризации.

В итоге кредитор и должник найдут самый оптимальный выход из ситуации.

Цифровая площадка реструктуризации долга будет работать как некоммерческая организация. Создадут Фонд содействия реструктуризации долга.