ФНС поможет банкротам сохранить бизнес. Создадут площадку реструктуризации долга

Это происходит потому, что у кредиторов нет достоверной информации о финансовом состоянии должника, считают в ФНС. Поэтому они стараются побыстрее взыскать долги.
ФНС совместно с представителями общественных объединений, экспертных и деловых кругов разработала проект площадки реструктуризации долга.
Она станет местом для переговоров между должником и кредиторами.
«Основа механизма — тотальная прозрачность, трезвый цифровой расчет и взаимная выгода», — прокомментировал замглавы ФНС Константин Чекмышев.
С согласия должника ФНС разместит аналитическую информацию о нем. По рейтингам эффективности можно будет выбрать самый комфортный вариант реструктуризации.
В итоге кредитор и должник найдут самый оптимальный выход из ситуации.
Цифровая площадка реструктуризации долга будет работать как некоммерческая организация. Создадут Фонд содействия реструктуризации долга.