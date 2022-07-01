Как обстоят дела с новой ЭПЦ. Рассказывают читатели «Клерка»

Так, в одной компании налоговики заявили, что с 23 июня ни один отчет, подписанный подписью не от ФНС, принят не будет, а другому бухгалтеру они сообщили, что действующая подпись закончиться уже в ноябре.

Читательница из Удмуртии рассказал в своем комментарии, что у них новые электронные подписи пока не принимают, поэтому за второй квартал пришлось отправить нулевки.

В Крыму выпустить ЭЦП предлагают частные компании. Цена подписи без токена - 3000 руб.

Один из читателей сделал предположение, что у налоговой стоит задача побыстрее всех на свои новые подписи перевести, поскольку при входе налоговый кабинет стали появляться сообщения, что там не хватает какого-то реквизита.