Налоговый мониторинг

Как обстоят дела с новой ЭПЦ. Рассказывают читатели «Клерка»

Налоговики похвалились, что в день оформляют по 16 тысяч электронных подписей, а всего раздали уже более 2 млн. так ли на самом деле гладко обстоят дела с ЭЦП рассказали наши читатели.

Версия для печати

Так, в одной компании налоговики заявили, что с 23 июня ни один отчет, подписанный подписью не от ФНС, принят не будет, а другому бухгалтеру они сообщили, что действующая подпись закончиться уже в ноябре.

Читательница из Удмуртии рассказал в своем комментарии, что у них новые электронные подписи пока не принимают, поэтому за второй квартал пришлось отправить нулевки.

В Крыму выпустить ЭЦП предлагают частные компании. Цена подписи без токена - 3000 руб.

Один из читателей сделал предположение, что у налоговой стоит задача побыстрее всех на свои новые подписи перевести, поскольку при входе налоговый кабинет стали появляться сообщения, что там не хватает какого-то реквизита.

 

 

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)

Как стать самым обожаемым бухгалтером в компании. Все любят зарплату!

Станьте бухгалтером, который: знает все тонкости расчета зарплаты и прочих выплат сотрудникам, разбирается в НДФЛ и взносах, умеет составлять отчетность, работать в 1С и оформлять документы по трудовым отношениям. Как? Запишитесь на наш курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Как стать самым обожаемым бухгалтером в компании. Все любят зарплату!

Повышение квалификации

Трудовое право

Правительство сможет диктовать трудовые правила, которых нет в ТК

В ТК внесут поправки, по которым у Правительства появится право вводить особенности трудовых отношений в отдельных организациях и на отдельных производственных объектах. В пояснительной записке сказано, что в первую очередь, это организации оборонки.

Мероприятия

Разместить