Силуанов заявил, что снизит налоги. Но скрывает какие, когда и на сколько

По сообщению ТАСС, министр не порадовал слушателей точными сведениями.

«Мы будем проводить такие точечные, может быть, настройки по снижению налогового бремени по тем секторам экономики, которые для нас важны. Мы уже сделали такие решения по IT, по туризму.»

Например, обнулили ставку НДС турбизнесу и предоставили льготы по НДС и по налогу на прибыль для IT-компаний.

Еще министр добавил, что Минфин рассматривает предложения по льготам. Но и в этом случае осталось неясным, каким и для кого.

По его словам, целый ряд таких решений уже был принят по сырьевым отраслям.