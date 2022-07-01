Налоговые изменения 2022

Силуанов заявил, что снизит налоги. Но скрывает какие, когда и на сколько

О «точечных настройках по снижению налогового бремени» Антон Силуанов порассуждал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

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По сообщению ТАСС, министр не порадовал слушателей точными сведениями.

«Мы будем проводить такие точечные, может быть, настройки по снижению налогового бремени по тем секторам экономики, которые для нас важны. Мы уже сделали такие решения по IT, по туризму.»

Например, обнулили ставку НДС турбизнесу и предоставили льготы по НДС и по налогу на прибыль для IT-компаний.

Еще министр добавил, что Минфин рассматривает предложения по льготам. Но и в этом случае осталось неясным, каким и для кого.

По его словам, целый ряд таких решений уже был принят по сырьевым отраслям.

 

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