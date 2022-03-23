Турбизнесу обнулили НДС: кому и на каких условиях

Для туриндустрии в НК установили ставку НДС 0 %. Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект.
НДС 0 % будет в двух случаях:
- для гостиниц, отелей и т.д.;
- при сдаче в аренду объектов туристской индустрии.
Мы собрали все в одну таблицу.
сдача в аренду объектов туриндустрии, которые внесены в реестр
(пп.18 п.1 ст. 164 НК)
гостиницы
(абз. 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК)
Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр
(абз. 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК)
Когда применять НДС 0%
Через месяц после принятия закона, с начала квартала
Сколько применять НДС 0 %
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию
по 30 июня 2027 года
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию
Условие
По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр
-
По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр
Момент определения налоговой базы
Последнее число каждого квартала
Какие документы нужны
Отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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