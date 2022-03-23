НДС

Турбизнесу обнулили НДС: кому и на каких условиях

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Для туриндустрии в НК установили ставку НДС 0 %. Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект.

НДС 0 % будет в двух случаях:

  • для гостиниц, отелей и т.д.;
  • при сдаче в аренду объектов туристской индустрии.

Мы собрали все в одну таблицу.

 

сдача в аренду объектов туриндустрии, которые внесены в реестр

(пп.18 п.1 ст. 164 НК)

гостиницы

(абз. 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК)

Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр

(абз. 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК)

Когда применять НДС 0%

Через месяц после принятия закона, с начала квартала

Сколько применять НДС 0 %

20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию

по 30 июня 2027 года

20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию

Условие

По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр

-

По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр

Момент определения налоговой базы

Последнее число каждого квартала

Какие документы нужны

  • Документ (копия), подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию;
  • договор (копия) на сдачу в аренду

Отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания

  • Отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания
  • документ (копия), подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию;

 

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

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