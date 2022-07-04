Новые гостиницы внесут в реестр для НДС 0%

Опубликовано постановление правительства от 01.07.2022 № 1181.

В реестр попадут гостиницы и другие объекты размещения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции.

Добавим, что ставка НДС 0% действует как для новых гостиниц, так и для старых (письмо Минфина от 09.06.2022 № 03-07-11/54760).

Старые гостиницы в реестр не попадут. Для них срок для ставки 0% будет не таким, как для новых.

Если гостиница есть в реестре, НДС 0% будет 20 кварталов, следующих за кварталом, в котором был ввод в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Если гостиница введена в эксплуатацию давно и ее нет в реестре, то ее услуги облагаются НДС 0% с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года включительно.

Смотрите в нашей таблице условия по нулевой ставке НДС для турбизнеса.

Сдача в аренду объектов туриндустрии, которые внесены в реестр (пп.18 п.1 ст. 164 НК) Гостиницы (абз. 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК) Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр (абз. 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК) Когда применять НДС 0% С 1 июля 2022 года Сколько применять НДС 0 % 20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию по 30 июня 2027 года 20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию Условие По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр - По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр Момент определения налоговой базы Последнее число каждого квартала Какие документы нужны Документ (копия), подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию;

договор (копия) на сдачу в аренду Отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания Отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания;

документ (копия), подтверждающий ввод объекта в эксплуатации