Новые гостиницы внесут в реестр для НДС 0%

Опубликовано постановление правительства от 01.07.2022 № 1181.
В реестр попадут гостиницы и другие объекты размещения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции.
Добавим, что ставка НДС 0% действует как для новых гостиниц, так и для старых (письмо Минфина от 09.06.2022 № 03-07-11/54760).
Старые гостиницы в реестр не попадут. Для них срок для ставки 0% будет не таким, как для новых.
Если гостиница есть в реестре, НДС 0% будет 20 кварталов, следующих за кварталом, в котором был ввод в эксплуатацию после 1 января 2022 года.
Если гостиница введена в эксплуатацию давно и ее нет в реестре, то ее услуги облагаются НДС 0% с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года включительно.
Смотрите в нашей таблице условия по нулевой ставке НДС для турбизнеса.
Сдача в аренду объектов туриндустрии, которые внесены в реестр
(пп.18 п.1 ст. 164 НК)
Гостиницы
(абз. 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК)
Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр
(абз. 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК)
Когда применять НДС 0%
С 1 июля 2022 года
Сколько применять НДС 0 %
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию
по 30 июня 2027 года
20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию
Условие
По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр
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По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр
Момент определения налоговой базы
Последнее число каждого квартала
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