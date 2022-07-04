НДС

Новые гостиницы внесут в реестр для НДС 0%

Утвердили правила ведения реестра объектов туристической индустрии. Услуги объектов из этого реестра будут облагаться НДС 0%.

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Опубликовано постановление правительства от 01.07.2022 № 1181

В реестр попадут гостиницы и другие объекты размещения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции.

Добавим, что ставка НДС 0% действует как для новых гостиниц, так и для старых (письмо Минфина от 09.06.2022 № 03-07-11/54760).

Старые гостиницы в реестр не попадут. Для них срок для ставки 0% будет не таким, как для новых.

Если гостиница есть в реестре, НДС 0% будет 20 кварталов, следующих за кварталом, в котором был ввод в эксплуатацию после 1 января 2022 года.

Если гостиница введена в эксплуатацию давно и ее нет в реестре, то ее услуги облагаются НДС 0% с 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года включительно.

Смотрите в нашей таблице условия по нулевой ставке НДС для турбизнеса.

 

Сдача в аренду объектов туриндустрии, которые внесены в реестр

(пп.18 п.1 ст. 164 НК)

Гостиницы

(абз. 1 пп.19 п.1 ст. 164 НК)

Гостиницы, которые являются объектом туриндустрии и внесены в реестр

(абз. 3 пп.19 п.1 ст. 164 НК)

Когда применять НДС 0%

С 1 июля 2022 года

Сколько применять НДС 0 %

20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию

по 30 июня 2027 года

20 кварталов начиная с квартала после ввода объекта в эксплуатацию

Условие

По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр

-

По объектам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2022 и включенным в реестр

Момент определения налоговой базы

Последнее число каждого квартала

Какие документы нужны

  • Документ (копия), подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию;
  • договор (копия) на сдачу в аренду
  • Отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания
  • Отчет о доходах от сдачи в аренду мест для временного проживания;
  • документ (копия), подтверждающий ввод объекта в эксплуатации

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